Da Brums a Levi’s, l’abbigliamento per bambini è Fantaztico

Dalla selezione dei materiali alle spedizioni veloci, dal customer care multicanale alla convenienza delle promozioni a tempo. Sono moltissime le ragioni per scegliere Fantaztico.com, lo shop online di abbigliamento per neonati, bambini e ragazzi che dal 2010 propone solo il meglio della moda 0-16. Una formula che ha conquistato la fiducia di oltre 20.000 clienti, grazie all’impegno di uno staff preparato e sempre pronto a fornire assistenza pre e post-vendita.

L’offerta unisce convenienza, qualità e attenzione verso il cliente, attraverso un catalogo composto da abbigliamento, accessori e calzature. Oltre 2.000 modelli a stagione per accontentare ogni gusto: tute e felpe con stampe divertenti per i più scatenati; camicie, giacche e abiti per ometti e signorine che prediligono l’eleganza. Tutti accomunati dalla qualità dei grandi marchi che compongono il catalogo, come Adidas, Levi’s, Disney, Catimini, 3 Pommes, ed Esprit.

L’abbigliamento Disney per portare la magia nel guardaroba dei più piccoli

La proposta di Fantaztico include grembiulini per scuola, t-shirt e body per neonato personalizzabili con il ricamo o la stampa del nome. Una selezione di cui fanno parte tanti capi della sezione Disney shop : t-shirt, magliette a manica lunga e body con le immagini dei personaggi che hanno incantato intere generazioni. Topolino, Minnie, Elsa, Anna, Olaf, Cenerentola e Pinocchio, solo per citarne alcuni.

Fanno parte del catalogo inoltre mascherine lavabili per bambini Made in Italy, realizzate in materiale certificato OEKO-TEX standard 100. Arricchite da grafiche colorate e divertenti, sono l’ideale per portare un tocco di allegria anche nelle giornate più grigie.

La qualità dei grandi marchi diventa ancor più vantaggiosa grazie a condizioni di vendita pensate per rispondere alle esigenze di mamme e bambini. Disponibile via telefono, e-mail e chat online, il servizio di assistenza fornisce supporto e consigli nella selezione di modello e taglia. Ma anche nell’ipotesi di un errore nessun problema: il reso è sempre gratuito. Le spedizioni sono veloci e gratis per ordini oltre 190 euro. Per le transazioni sono adottati solo metodi sicuri.

Vantaggi a cui si aggiungono gli sconti fino al 70% della sezione Outlet e le eccezionali promozioni a tempo che scandiscono il calendario dello shop.

