Trovata a rubare nelle cassette per le lettere, donna biellese indagata dalla Polizia per diversi reati

E' indagata per furto in abitazione, tentata rapina e resistenza, una biellese di 55 anni. Il fatto risale ad alcuni giorni fa quando il portinaio di un condominio di Biella ha sorpreso la donna mentre forzava una cassetta per le lettere, in Galleria Leonardo da Vinci. Alla richiesta dell'uomo su cosa stesse facendo, la donna, forse colta di sorpresa, ha iniziato a trovare scusanti fino a gettarsi a terra, fingendo di accusare un malore.

L'uomo non ci è cascato e ha allertato la Polizia. All'arrivo degli agenti della Squadra Volante, la 55enne ha preso un vaso e lo ha tirato verso il portinaio e i poliziotti, iniziando a tirare calci e insultare. Bloccata, nella perquisizione sono spuntate forbici e diverse lettere, rubate in altri condomini. A questo punto gli inquirenti non hanno escluso che non si tratti della prima volta ma da diverso tempo che la 55enne operi in città.

Le missive sono state riconsegnate ai legittimi proprietari. Fortunatamente per la donna le lettere non contenevano particolarità, tipo carte di credito o assegni; per questo non è stata arrestata ma denunciata per furto in abitazione, tentata rapina per violenza verso il portinaio e resistenza pubblico ufficiale.