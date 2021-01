Si spostava indisturbato alla guida della piccola utilitaria senza averla mai pagata

Nella serata di ieri, a Masserano, un pregiudicato trentenne residente in provincia, è stato fermato dai Carabinieri della locale Stazione mentre si aggirava a bordo di una Smart, per le vie del paese, in compagnia di un coetaneo.

I due sono stati sottoposti ad un attento controllo, che ha dato esito negativo. Il veicolo, invece, è risultato provento di una probabile truffa postale in essere, in danno di in commerciante d’auto di Milano. Quest’ultimo aveva denunciato il fatto quando si era accorto che l’auto gli era stata pagata con un assegno irregolare, proprio dalla stessa persona fermata alla guida dai militari.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. Dalla caserma di Masserano è stata trasmessa un’informativa diretta alla Procura del capoluogo lombardo ed ai colleghi che si stanno occupando del caso.