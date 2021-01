Quattro auto coinvolte nell'incidente a Vigliano. Accertamenti in corso da parte della Polizia locale

Sono in corso di accertamento le dinamiche dell'incidente di ieri pomeriggio alle 17 in via Fabbriche Nuove a Vigliano. Quattro le auto coinvolte nell'urto ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito: una Alfa Romeo di proprietà di un giovane di 22 anni, una Ford Focus di una 53enne, una Toyota di una donna di 35 anni e un'altra Alfa Romeo di un uomo di 27 anni.

E' intervenuta una pattuglia della Polizia locale che ha provveduto alle rilevazioni e il carro attrezzi per tre delle quattro auto coinvolte.