Lutto a Vigliano per Oliviera Chiocchetti, titolare di uno degli storici alimentari del paese

Si è spenta all'età di 71 anni Oliviera Ciocchetti, titolare di uno degli storici negozi di alimentari nel paese di Vigliano. "Me la ricordo fin da bambina - commenta dispiaciuta il sindaco Cristina Vazzoler - aveva un negozio di alimentari in via Santa Lucia e viveva in una casa lì vicino: una facciata della sua abitazione dava sul Chiebbia e quando avevano ristrutturato casa, l'avevano ridipinta esteriormente di un inconfondibile rosso bordeaux. Era conosciuta e stimata da tutti".

Una scomparsa improvvisa che sarebbe avvenuta proprio in quella stessa casa, dove pare sia stata rinvenuta sul divano senza vita, probabilmente stroncata da un malore.