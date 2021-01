Calata dal balcone, spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco a Occhieppo Inferiore

Spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, 22 gennaio, in via Rettane a Occhieppo Inferiore. Un'anziana residente nella via ha accusato un malore alle ossa e non poteva più muoversi. Per questo, vista la delicatezza dell'intervento, gli uomini del 115 hanno caricato la donna su una barella per poi calarla dal balcone con la manovra del nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale). Una volta a terra, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che l'hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.