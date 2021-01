Bruciano e tagliano la bandiera europea: individuati dai Carabinieri e condannati per vilipendio

Sono stati condannati al pagamento di 300 euro, i responsabili di vilipendio alla bandiera. Il fatto risale a inizio aprile 2020, in pieno lockdown, quando tre soggetti sono stati filmati da un cittadino mentre, in via Marconi, hanno tentato di bruciare una bandiera dell'Unione Europea. Non riuscendovi, visto che era stata realizzata in materiale ignifugo, hanno iniziato a strapparla.

Un cittadino ha assistito e filmato il fatto. Il video è poi stato pubblicato da alcune testate giornalistiche destando scalpore e imbarazzo. A quel punto i Carabinieri hanno attivato un'attività informativa per accertare che il video fosse giunto ai media tramite posta elettronica, stabilire che i fatti si fossero svolti a Biella tra il 5 e 8 aprile in via Marconi. In questa occasione sono state verificate le caratteristiche della strada, del marciapiedi danneggiato, la tipologia di una finestra ripresi nel video.

Confermato quindi che le immagini, con i soggetti indossanti la mascherina. fossero state fatte proprio in quel preciso periodo. Sono stati identificati quindi due dei tre autori mentre il terzo rimaneva ancora sconosciuto. A fronte della pubblicazione del video i tre hanno presentato querela per diffamazione, di fatto confermando i loro nominativi già scoperti dai Carabinieri.

Infine, all'inizio di giungo i militari hanno identificato anche il terzo soggetto. E' scattata la denuncia per offesa a bandiera o altro emblema estero in concorso. Questo gesto è costato una condanna penale poi scontata per il rito a 300 euro.