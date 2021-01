Biella Corse piange la scomparsa del pilota e direttore sportivo Fulvio Fancelli

Biella Corse in lutto per la scomparsa di Fulvio Fancelli, pilota di rally, direttore sportivo di team poi commissario di gara nelle corse su strada. Aveva 73 anni. Era ricoverato a Borgomanero per coronavirus.

Personaggio popolarissimo nel rally sin ddaglianni '70, aveva gareggiato a fianco dei piloti più noti e con il novarese Filippo Roggia nell’81 vinse il campionato italiano nella classe sino a 1150 di cilindrata bissando nell’anno successivo con il primo posto nel trofeo Ford Italia con i colori della Biella Corse