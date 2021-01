Addio a Giuseppe Fogliano, un'altra pietra miliare della storia della Passione di Sordevolo

"L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo perde nuovamente un carissimo e validissimo socio e collaboratore: Giuseppe Fogliano, padre di Andrea (il responsabile della commissione “Mercatino degli Angeli” e nuovo vice presidente dell’associazione, subentrato dopo la scomparsa di Carlo Pedrazzo). Con Giuseppe, per tutti Beppe, se ne va un’altra pietra miliare della storia della Passione di Sordevolo".

Con queste parole i membri dell'associazione Teatro Popolare di Sordevolo annunciano la scomparsa di Giuseppe Fogliano, 82 anni. "Dagli anni settanta agli anni novanta - raccontano - oltre che come membro del consiglio direttivo, è stato un insostituibile aiuto nella realizzazione degli spettacoli, dall’allestimento al lavoro di tecnico in cabina di regia. Prestava instancabilmente la propria opera in modo silenzioso, senza mai voler emergere, nonostante la sua presenza fosse indispensabile".

"A lui, come a molte persone che hanno operato in quegli anni, va il merito di aver dato inizio alla progressiva crescita della Passione in termini di fama e di qualità dello spettacolo.Il Presidente Stefano Rubin Pedrazzo e tutti i membri dell’Associazione, profondamente addolorati, si stringono in un affettuoso e sincero abbraccio alla famiglia".

Giuseppe lascia la moglie Lucia, i figli Andrea e Laura, i nipoti Riccardo e Federico, la sorella Delfina e tutti coloro che lo avevano conosciuto e amato. Il rosario sarà recitato questa sera, 22 gennaio, alle 18,30 nella chiesa parrocchiale di Sordevolo. Il funerale si svolgerà nella stessa parrocchia alle 10 di domani, 23 gennaio.