Traguardo importante per i biellesi Loredana Finotti e Luciano Buzzo, che festeggiano 65 anni di matrimonio. L'annuncio delle Nozze di Pietra dei due coniugi, che hanno rispettivamente 87 e 88 anni, è giunto in redazione dalla figlia Paola. Anche Newsbiella si unisce agli auguri per questo meraviglioso traguardo.