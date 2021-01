Prosegue la posa della rete gas metano sulla provinciale Piatto-Quaregna

Proseguono, con uno sviluppo di cantiere per una lunghezza massima di 70 metri per volta, i lavori di manomissione del suolo pubblico finalizzati alla posa nuova rete gas metano a Quaregna Cerreto, dal km 4+080 al km 6+150 della Strada Provinciale 213 per Piatto.

L'intervento, preventivato fino alle 18 di oggi, venerdì 22 gennaio, continuerà ininterrottamente fino alle alle 18 del 26 febbraio compresi i giorni festivi, con circolazione limitata da senso unico alternato regolato semaforo e limite di 30 km/h in prossimità del cantiere.