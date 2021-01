Servizio Civile, 2 posti presso il Centro Territoriale Volontariato

Il Servizio Civile presso il Centro Territoriale Volontariato è un'occasione per i giovani di prendersi cura per un anno della comunità locale, con con un impegno di 25 ore a settimana ed un rimborso di € 439,50 euro mensili.

Il Centro Territoriale Volontariato cerca due giovani, tra i 18 ed i 28 anni, per le sedi di Biella e Vercelli. Martedì 26 gennaio alle 17 è in programma l'incontro di presetazione on line (iscrizioni al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemha9etXmkEwDnB66N-JtFXvX13Fh30cPiYh-92Eka_AFbvQ/viewform ), ed il 15 febbraio, alle 14, scadrà il termine per le candidature.

“Se ti interessa svolgere il servizio civile nell’ambito dell’educazione, - dichiarano dal CTV Vercelli Biella - se vuoi lavorare con i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria e contribuire al contrasto di pregiudizi e stereotipi, questo è il progetto che fa per te. Il progetto ImPARIamo (percorsi nella scuola per la promozione di una cultura inclusiva) che proponiamo, rientra tra quelli presentati da Vol.To–Volontariato Torino, e si rivolge ad un ampio territorio, proponendosi di intervenire sulle scuole secondarie delle province di Aosta, Biella e Vercelli”.

“L'obiettivo – spiega CTV Vercelli Biella - è quello di contribuire a contrastare le disuguaglianze causate da differenze di origine geografica, di genere e di contesto sociale, attraverso la sensibilizzazione e l'aumento di competenze nei giovani delle scuole secondarie dei territori, attraverso laboratori, che saranno oggetto di coprogettazione tra operatori/operatrici dei CSV, volontari del SCU, insegnanti referenti delle scuole e volontari di ETS (Enti di Terzo Settore) attivi sulle specifiche tematiche. Tali laboratori prevederanno metodologie interattive (giochi di ruolo, simulazioni, cooperative learning, ecc.) e l'uso della peer education”.

Alla pagina internet www.volontariatotorino.it/approvati-i-progetti-di-servizio-civile-di-vol-to-2020/ è possibile consultare la scheda dettagliata del progetto.

Sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it oppure al link www.volontariatotorino.it/come-presentare-la-domanda-per-il-servizio-civile/ si possono avere informazioni sulla presentazione della domanda di servizio civile.

Per maggiori i informazioni: sara.ghirardi@centroterritorialevolontariato.org .