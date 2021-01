A Pollone arriva Foodopia: ecco il “piatto della prevenzione” a sostegno del Fondo Edo Tempia

Un piatto al giorno dedicato alla prevenzione e alla solidarietà: è questo il dono che Foodopia, nuovo ristorante che ha aperto i battenti mercoledì 20 gennaio a Pollone, vuole fare ai suoi nuovi clienti e alla prevenzione, cura e ricerca sul cancro. La titolare è Marta Foglio, esperta di cucina naturale e relatrice nei corsi per imparare a mangiare bene e sano che il Fondo Edo Tempia ha organizzato nel recente passato.

La sua idea è di proporre ogni giorno una “ricetta della prevenzione”, preparata con ingredienti e modalità che rispettino le buone regole che coniugano nutrimento e salute. Per ogni piatto venduto, una percentuale del prezzo diventerà un’offerta alla onlus biellese. «Questa iniziativa ci riempie di gioia e di orgoglio» dice Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia. «Crediamo nell’importanza di fare prevenzione anche a tavola, seguendo poche semplici regole secondo i dettami del Codice Europeo contro il cancro. E sappiamo quanto Marta Foglio abbia a cuore questo tema, riuscendo a coniugare il gusto con la salute, come ben sanno coloro che hanno partecipato ai nostri corsi dove lei era insegnante. Con la sua idea, la prevenzione si fonde alla solidarietà. E di questo non possiamo che essere grati».

Foodopia è in via Caduti per la Patria 39 a Pollone. La sua bandiera? Materie prime naturali (i cereali, per esempio, saranno integrali), di stagione e a “km zero”. L’altro filo conduttore sarà la sostenibilità: a Foodopia saranno banditi i contenitori in plastica. E poi c’è la generosità, legata all’acquisto del piatto della prevenzione nel menu di ogni giorno.