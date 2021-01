Stellarium, come conoscere il cielo grazie all'Unione Biellese Astrofili

Stellarium è un planetario gratuito open source per il computer, quindi gratuito, che mostra il cielo realistico in 3D, proprio come si vede occhio nudo con un binocolo o un telescopio.

Venerdì 22 gennaio, alle 20:30, si potrà conoscere Stellarium grazie alla serata di astronomia on line organizzata da Unione Biellese Astrofili in compagnia di Giampaolo Canazza. "Stellarium – dice Falvio di UBA - è un ottimo strumento per imparare a conoscere il cielo comodamente seduti davanti al pc al caldo di casa”.

Per info: u.b.a@katamail.com .