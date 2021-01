Incidente a Viverone tra due furgoni. Donna positiva all'alcoltest

Un incidente, fortunatamente senza feriti, è successo l'altra sera alle 19 a Viverone, al bivio per scendere sul lungolago, sulla strada provinciale 228. A scontrarsi due furgoncini, un Ford con al volante una 33enne residente a Borgo D'Ale e un Renault condotto da un 41enne di Biella.

Nell'urto sono rimasti danneggiati entrambi i mezzi ed è dovuto intervenire il carro attrezzi per la rimozione. Gli accertamenti eseguiti dalla Polizia stradale di Biella hanno evidenziato che la donna stava guidando sotto l'effetto dell'alcol con circa 1 gr/lt in corpo. Per questo motivo le è stata ritirata la patente di guida.