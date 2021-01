Fuoco in una canna fumaria ad Andorno, incendio spento dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 18 di oggi, 21 gennaio, per l'incendio di una canna fumaria in regione Capisano, ad Andorno. Probabilmente a causa di un guasto, l'impianto ha innescato un principio d'incendio fermato per tempo dagli uomini del 115. Le fiamme, infatti, non hanno toccato l'abitazione ma soltanto il camino.