Cossato: Fiamme in un garage, incendio spento e allarme rientrato FOTO

Poco dopo le 21.30 di oggi, 21 gennaio 2020, squadre di Vigili del Fuoco di Biella e Cossato sono accorse dopo l'allarme lanciato da un residente per un garage in fiamme in via Quargnasca-Monfrè a Cossato.

L'immediato intervento dei pompieri ha interrotto il processo di combustione del materiale presente nel locale impedendo che l'incendio di propagasse all'alloggio soprastante. Sembrerebbe che le fiamme si siano generate dal surriscaldamento di una canna fumaria e che abbiano attecchito sul materiale ricoverato nel garage.

I danni sono stati contenuti e nessuna persona è rimasta coinvolta nell'accaduto. In questo momento, alle 22.15, i Vigili del Fuoco stanno ancora procedendo con le operazioni di smassamento e messa in sicurezza della scena. Sul posto presenti anche i Carabinieri della Stazione di Cossato.