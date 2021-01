Biella, festa patronale a San Paolo: confermato il priore Emilio Casoli

Sarà di nuovo Emilio Casoli, sposato con due figli, professore di scienze all’Iti, il priore della parrocchia di San Paolo per la festa patronale che si terrà domenica. La Confraternita, rifacendosi a un precedente avvenuto ai tempi della seconda guerra mondiale, ha infatti deciso di riconfermare nell’incarico il priore che nel 2019 non ha potuto, causa Covid, realizzare i progetti previsti. La sua nomina è stata resa ufficiale già giovedì scorso al termine del primo evento preparatorio su Zoom organizzato insieme ad altre iniziative on line che quest’anno fanno di contorno alla festa vera e propria, dedicata al tema della fraternità di Papa Francesco.

Il priore si insedierà ufficialmente di nuovo domenica 24 alle 9.45 prima della messa delle 10 che verrà celebrata dal vescovo Roberto Farinella. Seguirà l’accoglienza del simbolo scelto per la festa cioè una formella con l’effigie della Madonna di Oropa che verrà collocata in oratorio durante un’animazione a sorpresa che coinvolgerà tutti i presenti. Il pranzo verrà consumato nelle case, nel pomeriggio, infine, dalle 17 evento finale “Distanti ma uniti” su Zoom al link rebrand.ly/Patronale2021. Sui vari social della parrocchia intanto come il canale YouTube, Facebook, Istagram e sulle chat di Whatsapp sono stati caricati video, interviste e vecchie foto sulla vita parrocchiale, sul senso dell’oratorio diventato “terra santa” e su cosa significhi per giovani e famiglie la festa patronale.

Il prossimo appuntamento su Zoom, sempre al link sopraindicato, sarà giovedì 21 alle 21 e sarà dedicato al sogno di vivere la fraternità come accoglienza concreta, attraverso ad esempio, l’ascensore che permetterà anche ad anziani e disabili di frequentare i locali della parrocchia.