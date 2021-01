Rosazza, c'è ancora tempo per affittare il chiosco del Parco Ortone

Bando di gara diffuso dal comune di Rosazza per l'affidamento in locazione dell'immobile di proprietà comunale e ubicato all'interno della parco comunale Ortone di via Roma da adibirsi a chiosco con destinazione bar e piccola ristorazione, per un periodo di sei anni e rinnovabile per uguale periodo.

La scadenza della presentazione delle offerte è fissata per le 12 del 2 febbraio 2021. Le buste potranno essere consegnate presso il Comune previo appuntamento telefonico e, comunque nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 8 alle 12.30. Sul sito del Comune sono pubblicate tutte le informazioni del bando di gara.