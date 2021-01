Pensioni, pagamenti negli uffici postali aperti sei giorni

Anche per il mese di febbraio, così come già avvenuto nei mesi scorsi, Poste Italiane procederà all'erogazione anticipata dei ratei pensionistici a partire dal 25 gennaio e fino al 30 gennaio, al fine di rendere più agevole, nell'attuale contesto di emergenza pandemica, la riscossione per tutti i pensionati.

L'Azienda adotterà misure di programmazione dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione, consentendo l'ingresso anche nell'arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

In particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese febbraio sarà il seguente: per gli Uffici Postali aperti 6 giorni i cognomi dalla A alla B lunedì 25 gennaio; dalla C alla D martedì 26 gennaio; dalla E alla K mercoledì 27 gennaio; dalla L alla O giovedì 28 gennaio; dalla P alla R venerdì 29 gennaio; dalla S alla Z sabato mattina 30 gennaio.