La svolta di Enerbit sulla mobilità sostenibile: In provincia 166 nuovi punti di ricarica Be Charge

83 stazioni per 166 punti di ricarica dedicati alle auto elettriche. Questo l'ambizioso progetto di Be Charge in collaborazione con Ener.Bit, società partecipata da Provincia di Biella (51 %) Cordar SpA Biella Servizi (47,60762%) Comune di Bioglio (0,12658 %) Comune di Curino (0,12658 %) Comune di Mezzana Mortigliengo (0,12658 %) Comune di Roppolo (0,12658 %) Comune di Villanova Biellese (0,12658 %) Comune di Castelletto Cervo (0,12658 %) Comune di Dorzano (0,12658 %) Comune di Mottalciata (0,12658 %) Comune di Portula (0,12658 %) Comune di Arborio (0,12658 %) Consorzio IRIS Biella (0,12658 %).

Il nuovo progetto di elettrificazione piemontese rappresenta un tassello importante nella strategia di sviluppo delle due aziende. L’accordo siglato tra Ener.Bit e Be Charge, presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa, permetterà di dotare il territorio biellese di una vasta e capillare infrastruttura di ricarica in tempi brevi e senza il ricorso a fondi pubblici. Be Charge ha infatti scelto di investire attraverso la partecipata biellese sullo sviluppo della provincia, garantendo l'installazione di colonnine a ricarica Quick Charge (in corrente alternata a 22 kW) e Hyper Charge (in corrente continua fino a 300 kW ) come già sta facendo in altri Comuni e Provincie italiani.

"Il nostro piano di sviluppo – ha commentato Roberto Colicchio, Head of Business Development di Be Charge – è ambizioso: contiamo di installare circa 30.000 punti di ricarica sull’intero territorio nazionale nei prossimi 3-5 anni che erogheranno energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, per un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro. Siamo già a buon punto con oltre 3.500 punti di ricarica già installati e altrettanti già autorizzati. Il progetto nella provincia di Biella con Ener.Bit è unico nel suo genere perché, per la prima volta in Italia, più amministrazioni comunali appartenenti ad uno stesso territorio hanno deciso insieme di dotarsi di una rete di ricarica diffusa per favorire l'avvento della mobilità elettrica. Speriamo che in futuro tanti altri Comuni facciano le stesse scelte lungimiranti e siamo a disposizione per replicare progetti simili anche in altre zone d'Italia; contattarci è molto semplice attraverso le sezioni dedicate alle amministrazioni comunali del nostro sito internet".

"Una grande opportunità per il territorio – spiega Paolo Maggia, Presidente di Ener.Bit – dalla lungimiranza di Ener.bit nasce l’idea di uno studio unico in Italia sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Torino per una pianificazione a scala provinciale. Questo grande progetto è inserito all’interno di una strategia finalizzata allo sviluppo del territorio Biellese secondo la filosofia della Smart City, per essere sostenibili ed efficienti e per dare vita ad un territorio “intelligente”, che aiuta a rendere la vita semplice, agevole e dinamica ai cittadini e ai turisti in vacanza nel nostro meraviglioso territorio. Be Charge si impegna a finanziare la realizzazione, la manutenzione e l'approvvigionamento tecnologico dell'infrastruttura, garantendo il riconoscimento di un canone in favore anche dei Comuni sui quali verranno installate le colonnine previste dal progetto. Abbiamo sottoposto il progetto alle amministrazioni comunali raccogliendo le loro adesioni per procedere nei prossimi mesi alla realizzazione delle prime colonnine”.

Come dotarsi di una rete di ricarica pubblica – I vantaggi per i Comuni e i cittadini

Dotarsi di una rete di ricarica per veicoli elettrici è per i Comuni e le Provincie uno strumento ideale per diventare un polo attrattore per la "comunità elettrica", in costante crescita nel nostro Paese. La realizzazione di una rete di ricarica capillare non richiede alcun ricorso a fondi pubblici in quanto gli investimenti sono effettuati dall’operatore privato partner del Comune o della Provincia, così come i costi operativi.

La rete di ricarica diventa un "hub" intorno al quale è possibile sviluppare nuove attività economiche tradizionali e/o innovative (ad es. servizi di car sharing, turismo sostenibile, attività commerciali). I Comuni potranno inoltre monitorare l’utilizzo e lo stato delle colonnine ed utilizzare i dati di ricarica (anonimi) per conoscere meglio i propri flussi di traffico, migliorando così la "pagella di sostenibilità ambientale" sul proprio territorio e la qualità dell’aria.

Per il cittadino, una rete di ricarica capillare costituisce un forte incentivo ad acquistare un veicolo elettrico che potrà ricaricare – senza ansia da autonomia – in modo semplice e veloce grazie al servizio altamente digitalizzato ed integrato con servizi di navigazione. Il cittadino potrà muoversi con maggiore facilità sul territorio nazionale utilizzando una rete di ricarica compatibile con quella del proprio Comune di residenza, beneficiando anche delle scontistiche/promozioni che le attività commerciali in prossimità delle colonnine vorranno offrire sotto forma di coupon digitali da utilizzare durante il tempo di ricarica.

Come effettuare la ricarica

Per effettuare una ricarica alle stazioni di ricarica Be Charge è sufficiente installare e registrarsi sull’App "Be Charge" scaricabile gratuitamente dagli AppStore Google Play e Apple App Store. Attraverso l’App è inoltre possibile visualizzare la mappa di tutte le stazioni di ricarica Be Charge sul territorio, verificare la disponibilità in tempo reale e la tipologia di presa dei vari punti di ricarica, oltre che il prezzo in €/kWh erogato. Il costo della ricarica verrà direttamente addebitato sulla carta di credito associata all’account dell’utente. Se il dispositivo è dotato di navigatore (Google Maps o Mappe di Apple) è inoltre possibile ottenere le istruzioni di guida per raggiungere le singole stazioni di ricarica. Una volta attivata la ricarica è possibile monitorarne l’avanzamento direttamente dall’App. Il call center è sempre disponibile 24/7 al numero 02-87119401. Infine, a tutela dei propri clienti Be Charge raccomanda di seguire tutte le indicazioni e le prescrizioni previste da ISS in attività simili, sia prima di avviare una sessione di ricarica sia quando si è terminato il rifornimento, come ad esempio l’utilizzo di guanti monouso.