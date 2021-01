A Cossato si cercano 8 giovani per il Servizio Civile, prorogata la data di scadenza del bando

A Cossato è stata prorogata la data di scadenza del Bando di Servizio Civile Universale che scadrà il 15 febbraio 2021 alle 14. Il Comune si prepara ad accogliere otto ragazzi in Servizio Civile (tre all'Informagiovani, due alla Biblioteca Comunale, due all'Asilo Nido e uno all'Ufficio Sport, Cultura e Manifestazioni). Il servizio civile si rivolge a giovani dai 18 ai 28 anni (e 364 giorni). L'impegno è di circa 25 ore settimanali per un anno, e verrà corrisposto un rimborso di 439,50 euro al mese.

“Si tratta dell'occasione per mettersi a disposizione della comunità ed entrare a contatto con un ambiente lavorativo – spiegano dal Comune - L'informagiovani è a disposizione dei giovani interessati sia ai progetti del Comune di Cossato sia in generale a tutti i progetti del territorio, fornendo consulenza, se occorre, per la compilazione on line della domanda tramite spid. Si segnala, inoltre che per alcuni progetti è richiesta l'iscrizione a Garanzia Giovani (azione rivolta a giovani disoccupati che non stanno studiando). Le informazioni sono pubblicate sul sito dell'Informagiovani www.informagiovanicossato. Il servizio Informagiovani è aperto solo su appuntamento che va fissato telefonando allo 0159893530 o scrivendo a informagiovani@comune.cossato.bi.it. E' possibile fissare anche incontri virtuali tramite la piattaforma meet”.