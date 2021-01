Rifondazione Comunista Biella: A 100 anni dalla fondazione del Partito Comunista i nostri eventi in diretta streaming

In occasione dell' anniversario della fondazione del Partito Comunista d'Italia avvenuta a Livorno il 21 Gennaio 1921, Rifondazione Comunista Biellese intende ricordare quella storia collettiva condividendo gli eventi in diretta streaming delle nostre Federazioni della Regione Piemonte ed interrogandoci sulla situazione presente Una situazione dove il capitalismo nelle sue dimensioni globalizzate si è reso responsabile della crisi ambientale, economica, sociale e democratica che sta portando il Pianeta sull'orlo del precipizio e che in questi giorni ha il suo emblema nella catastrofe umanitaria in Bosnia e a Moria dove migliaia di profughi rischiano di morire di fame e gelo respinti dalle frontiere feroci della fortezza Europa.

Noi, insieme a tante e tanti che pur non dicendosi Comunisti lottano per una società alternativa non intendiamo lasciare ne “al rosicare dei topi” ne ai sostenitori della fine delle ideologie la memoria di quella visione del mondo, e di quell'impegno militante di centinaia di migliaia di donne e uomini che da comuniste e comunisti lottarono contro il nazifascismo e contro lo sfruttamento , scrivendo la Costituzione più bella e più attaccata al mondo, conquistando diritti sul lavoro e nella società a caro prezzo.

Quel PCI nato con Gramsci e Terracini si dissolse decenni dopo con la Bolognina di Occhetto, cambiando nome e sostanza . Si innescò definitivamente la mutazione genetica tuttora in atto e che con la scelta del campo liberista generò PDS, Ulivo, PD , tutti affermando che “il socialismo non si può fare” ,tutti subalterni al capitalismo, fino al triste epilogo dell'attacco alla Costituzione, delJobs ACT, delle privatizzazioni dei servizi pubblici e del sciagurato smantellamento della sanità pubblica con i costi umani che stiamo vedendo con la Pandemia.

A quella dissoluzione corrispose, esattamente 30 anni fa, la fondazione del nostro Partito della Rifondazione Comunista con i militanti ed i dirigenti che rifiutarono la svolta regressiva e con la confluenza di parte della nuova sinistra nata nelle lotte degli anni '70,tra le quali Democrazia Proletaria che anche il Biellese ha conosciuto.

Ancora oggi, in direzione ostinata e contraria, affermiamo l'idea e l'attualità del Comunismo come movimento che cambia lo stato di cose presenti perchè non rinunciamo a immaginare e praticare con tante e tanti l'idea di società in cui saremo socialmente uguali, umanamente differenti, totalmente libere e liberi ed invitiamo tutte e tutti ai seguenti eventi online che troverete sulle pagine Facebook di Rifondazione Biella, Rifondazione Comunista Torino, Rifondazione Comunista Piemonte: 21 Gennaio 2021 - ore 11.00 Convegno con il Professor Angelo D'Orsi-Storico Ezio Locatelli Segretario PRC Torino-Paolo Ferrero Sinistra Europea Diretta Facebook su Rifondazione Comunista Torino e Rifondazione Comunista Biella 23 Gennaio2021- ore 16.00 Incontro con Sergio Dalmasso-Storico del Movimento Operaio Diretta FB su Rifondazione Comunista Federazione di Cuneo- Rifondazione Comunista Piemonte.