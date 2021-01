Crisi Governo, Pichetto: “Conte tira a campare senza prospettive e respiro. No convinto alla fiducia”

"Da un presidente del Consiglio che sta governando il Paese da tre anni, con una capacità di mutazione superiore allo stesso Covid-19, ci saremmo aspettati un intervento di prospettiva e di ampio respiro. Per una nazione che ha patito oltre 80mila morti, che ha chiuso le scuole per un periodo di tempo superiore a qualsiasi altro Paese europeo; per una nazione che assiste al fallimento delle sue imprese e dove sono sempre più le persone che perdono il lavoro e scivolano nel disagio sociale, mi sarei atteso di più, oltre ad un sano realismo e ad un po’ di umiltà. Il presidente Conte ha preferito non smentire se stesso, decidendo di tirare a campare con improvvisazioni, proprio come ha condotto finora il suo governo. Il risultato è un governo che rimane debole nei numeri, nel programma e nelle azioni. Continuo ad essere convinto che questo non sia il governo di cui ha bisogno questo Paese e per questa ragione convintamente ho votato no alla fiducia". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.