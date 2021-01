Banca Sella, pagamenti digitali direttamente dallo smartphone con il servizio Plick

Inviare denaro semplicemente inserendo l’indirizzo mail o il numero di telefono del beneficiario, senza dover indicare il suo codice Iban. Grazie all’accordo siglato nei mesi scorsi con la fintech PayDo, i clienti di Banca Sella possono ora utilizzare Plick, la soluzione che consente di effettuare pagamenti, anche fuori dai confini nazionali, con semplicità e in totale sicurezza.

L’integrazione di Plick tra i servizi offerti da Banca Sella rafforza la strategia di sviluppare in un’ottica di open banking partnership con realtà fintech consolidate e di rilievo, proprio come PayDo nella quale il gruppo Sella detiene anche una partecipazione. Plick è integrato nell’app Sella e permette di inviare pagamenti a chiunque all’interno dell’area Sepa, anche se il beneficiario non utilizza Plick e la sua banca non ha ancora integrato il servizio.

Il funzionamento è semplice e sicuro: il pagatore può inviare l’importo tramite Plick, con una soglia massima di 2.500 euro, direttamente al numero di telefono oppure alla e-mail del beneficiario, che sia una persona fisica o una impresa, senza dover indicare il suo codice Iban. Una volta inviato, il beneficiario riceve un messaggio su Whatsapp, un sms o una e-mail con un link dal quale può così procedere all’incasso inserendo il proprio Iban, che permette all’istituto del pagatore di accreditare i fondi.

Grazie a questo nuovo servizio i clienti di Banca Sella hanno a disposizione un ulteriore strumento che permette semplicità nell’effettuare pagamenti, anche fuori dai confini nazionali, tracciabilità delle transazioni e sicurezza.