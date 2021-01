CSEN Piemonte scrive a Cirio: “Chiediamo ripresa in presenza delle sole attività individuali”

Lo CSEN Piemonte scrive al presidente della Regione Alberto Cirio e all'assessore Fabrizio Ricca. L'obiettivo? Chiedere uno sblocco delle attività individuali (sportive-artistiche-formative) in rapporto uno a uno (maestro/allievo, istruttore/atleta). A unirsi nella parole del presidente regionale Gianluca Carcangiu, anche lo CSEN Biella, guidato da Mauro Benedetti.

Questo il testo della lettera: “Scriviamo per informare della difficoltà in cui versano tantissimi nostri presidenti di associazione che non possonoi riprendere le attività individuali in presenza (insegnante-allievo). Oggi siamo in grado di garantire il rispetto assoluto dei protocolli, e lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività artistiche, formative, culturali e sportive. In questa situazione di stallo si trovano molteplici realtà che assistono impotenti ad una ingiustizia legata alla loro ragione giuridica; le associazioni attualmente non possono operare nemmeno in rapporto uno a uno, il che risulta difficile da comprendere soprattutto in relazione al fatto che innumerevoli attività professionali individuali vengono portate avanti regolarmente. La nostra richiesta è di consentire alla ripresa in presenza delle sole attività individuali nel rispetto dei protocolli di contenimento del Covid-19. Abbiamo bambini e ragazzi abbandonati alla noia e immersi in una nebbia cognitiva che sta minando la loro crescita e lo sviluppo futuro e che stanno perdendo lo stimolo a generare capacità creative, artistiche e sociali. Lo stesso vale per gli adulti. Sollecitiamo un intervento risolutivo”.