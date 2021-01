Lutto nel Biellese per la morte della partigiana Elia Poglio: il ricordo dell'ANPI Valle Elvo e Serra

Lutto nel Biellese per la morte di Elia Poglio, partigiana della 76° Brigata Garibaldi, mancata all'età di 94 anni. A ricordarla, in un post sulla pagina Facebook, la sezione ANPI Valle Elvo e Serra: “Era anche la moglie di "Folgore", Diego Prella, che della 76^ Brigata fu il vicecomandante e con il quale ha trascorso tutta la vita e attraversato il '900. Elia era l'ultimo testimone diretto della strage di Lace del 29 gennaio 1945, perchè abitava in una cascina a pochi passi dalla baita del comando e nel terrore di quella notte vide scorre davanti ai suoi occhi la tragedia. Oggi la piangiamo con immensa tristezza ma ne ricordiamo sempre la sincera amicizia, la sua grande vitalità, il suo sorriso che contagiava”.