Bonus Facciate 2021, il geometra Antonello spiega tutti i benefici FOTO

Il 2020 verrà ricordato come l'anno dell'emergenza sanitaria, ma va sottolineato che le detrazioni fiscali in campo edilizio hanno dato ottimi riscontri. É il caso del bonus facciata, rinnovato per il 2021, che prevede una detrazione fiscale del 90% in 10 anni per quegli edifici privati e condominiali che necessitano di una ''ripulita''. Per indicare chi può usufruire del bonus, il comune ha diviso il territorio in zone: coloro che rientrano nelle zone A e B possono accedere direttamente al bonus facciate, mentre, per chi si trovasse al di fuori di queste, sono previste delle variazioni.

Per verificare le condizioni di fruizione, il Geometra Antonello, contitolare della ditta Decorazioni Antonello di Biella, suggerisce di chiamare l'ufficio tecnico del comune di residenza e di verificare la zona di appartenenza della propria abitazione e/o condominio; dopodiché si potrà contattare un esperto nel settore che si occuperà del lavoro. Luca Antonello specifica inoltre che nel bonus rientrano anche le detrazioni legate alle spese accessorie quali, ad esempio, pratiche legate alla sicurezza del cantiere, occupazione del suolo pubblico, ponteggi, opere murarie su fregi, ornamenti, cordoli, sostituzione pluviali e/o grondaie, ecc..

Decorazioni Antonello opera nel mondo delle tinteggiature da trent'anni. I fratelli Luca e Alberto praticano un costante aggiornamento e approfondimento sui materiali vernicianti di ultima generazione legato alle tecniche e teorie applicative che sono state loro tramandate dal padre, da cui hanno rilevato l'attività. Serietà e professionalità sono gli strumenti con i quali garantiscono qualità e risultato nel campo della tinteggiatura, imbiancatura e decorazione. Decorazioni Antonello offre ai propri clienti la possibilità, appoggiandosi a esperti di ogni singolo settore, di progettare l'eventuale opera in ogni sua fase, con precisione e passione per il lavoro e con ottimi risultati, come dimostrano le foto qui di seguito del 'prima' e 'dopo' trattamento.

