Dal Nord Ovest – Auto in sosta avvolta dalle fiamme

Momenti di preoccupazione a Caresanablot. Intorno alle 7.40 di oggi, 19 gennaio, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti in prossimità di un parcheggio pubblico del paese, in adiacenza alla Provinciale 230, per un incendio occorso ad un'autovettura. La squadra ha provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza del luogo. Sono in fase di accertamento la cause del rogo che ha avvolto il veicolo.