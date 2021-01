Scontro tra due auto sulla Trossi, una finisce in un fosso a bordo strada FOTO

Non sono ancora note le cause dell'incidente avvenuto poco prima delle 14 di oggi, 19 gennaio, in strada Trossi a Gaglianico. Per motivi in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Candelo intervenuti sul posto, una Volkswagen Tiguan e un'Alfa Giulietta si sono scontrate all'altezza del The Place: nell'impatto, la prima è finita in un fosso a bordo strada mentre la seconda è rimasta bloccata in mezzo alla via con una ruota piegata e a terra, oltre ad un faro rotto e ad alcuni bolli sulla fiancata posteriore. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118. Le condizioni dei conducenti non sono al momento note. Seguiranno eventuali aggiornamenti.