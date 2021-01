Lutto a Muzzano, all'età di 68 anni è andato avanti Riccardo Chiappo

Muzzano in lutto per la scomparsa di Riccardo Chiappo, alpino andato avanti all'età di 68 anni. La comunità muzzanese si stringe intorno alla sua famiglia, così come l'amministrazione comunale, che su Facebook gli ha dedicato un post: "Un ultimo saluto a Riccardo Chiappo che è andato avanti. A Muzzano fu capogruppo degli Alpini, membro del Carnevale Benefico Muzzanese e volontario nelle prime edizioni delle feste di fine estate. Condoglianze alla famiglia. Ci mancheranno il suo umorismo e le sue battute".