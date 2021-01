Incidente in via Bertodano a Biella, passeggero trasportato in ospedale FOTO

Secondo incidente sulle strade biellesi nel primo pomeriggio di oggi, 19 gennaio. Dopo lo scontro sulla Trossi a Gaglianico (leggi qui) due auto, una Mini e un Bmw, sono rimaste coinvolte in un sinistro in via Bertodano a Biella. Nell'impatto, avvenuto per cause da accertare, il passeggero della Mini è rimasto incastrato nell'abitacolo. Intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato il divaricatore per estrarre l'uomo dall'auto, affidandolo successivamente alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni al momento non sono note. Dai primi riscontri sarebbe rimasta ferita anche la conducente della Mini. Nessuna notizia, invece, sulle condizioni dell'altro automobilista. Ad occuparsi di rilievi e viabilità gli agenti della Polizia Locale. Seguiranno eventuali aggiornamenti.