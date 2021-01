Incidente stradale poco dopo le 8 di ieri ad Andorno in via per Tollegno, strada provinciale 100. Due gli automobilisti coinvolti: una 38enne del posto alla guida di una Renault Clio e una 65enne di Sagliano.

Quest'ultima non è rimasta ferita ma è stata trasportata all'ospedale dall'ambulanza del 118, per il grande spavento accusato. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri per stabilire la dinamica.