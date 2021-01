Biella, amici a quattro zampe al Piazzo per la benedizione. Alla funzione anche Corradino FOTO

L'emergenza Covid non ferma uno degli appuntamenti più amati della città di Biella. Ieri sera, nella chiesa di San Giacomo al Piazzo, si è celebrata la tradizionale messa di benedizione degli animali da compagnia, tenuta da don Gianni Panigoni. Buona partecipazione di fedeli, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Presenti anche Alberto Scicolone dell'associazioni Legami di Cuore e il sindaco Claudio Corradino che, in un post su Facebook, ha scritto: “Ho partecipato volentieri alla messa al Piazzo per la tradizionale benedizione dei nostri cani e gatti. Gli animali da compagnia, soprattutto in un periodo di pandemia come questo, sono un punto di riferimento per chi è solo ma anche di affetto per molte famiglie”.