Vaccinazione di massa anti Covid, il Piemonte raggiunge l'accordo con i medici di base

"Abbiamo appena concluso l’accordo con i medici di famiglia per la vaccinazione di massa. La Regione Piemonte è una delle prime in Italia a raggiungere questo risultato. Un passaggio fondamentale per garantire che tutti i piemontesi, a cominciare dagli over 80 e dalle persone con maggiori fragilità, in breve tempo siano vaccinati e che il Covid rimanga alle nostre spalle per sempre". Questa l'importante dichiarazione del presidente della Regione, Alberto Cirio apparsa sulla sua pagina social.