Tavigliano, interruzione energia elettrica per lavori: ecco le vie interessate

Serie di interventi agli impianti elettrici di Tavigliano. Nella giornata di giovedì, 21 gennaio, dalle 10 alle 17, verrà interrotta l'energia elettrica per consentire alcuni lavori in paese. Le vie interessate sono: via Gallo, regione Case Sparse, regione Bose e via Meliga. Si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare ascensori.