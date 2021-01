Meteo, in arrivo brinate diffuse sulla pianura piemontese

Novità all'orizzonte sul fronte meteo, come spiega l'Arpa Piemonte sul proprio sito in una nota: “Nella giornata di ieri i fenomeni nebbiosi hanno interessato diversi settori della pianura piemontese e sono rimasti persistenti per buona parte del giorno sulle province orientali del Piemonte. Nella notte successiva le temperature minime sono scese al di sotto di 0°C; la media delle minime in pianura si è attestata sui -3°C. Tali valori hanno favorito il congelamento delle gocce d’acqua nei bassi strati atmosferici che formavano le nebbie con il conseguente fenomeno di brinate diffuse su terreni e piante ed anche di nevicate molto deboli dovute a nebbia ghiacciata e precipitata".

"Nella prossima notte le temperature minime in pianura sono previste in lieve aumento ma si attesteranno ancora sui -2°C - si legge - Sono ancora possibili brinate ma in misura meno marcata perché oggi le condizioni di visibilità sono migliori rispetto a ieri. Il modesto peggioramento atteso dalla serata di domani attenuerà tale fenomeno”.