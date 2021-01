Coronavirus, numeri in frenata e comuni Covid-free a quota 22: ecco la mappa dei contagi nel Biellese

Numeri in frenata in molti comuni del Biellese. A rilevarlo la mappa interattiva della regione Piemonte, che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia da coronavirus in tutta la provincia.

Lo scenario generale migliora rispetto a settimana scorsa, a partire proprio dai centri più popolati: Biella passa dai 148 di sette giorni fa ai 142 di oggi, a cui si aggiungono Andorno Micca (da 37 a 25), Cossato (da 30 a 27), Mongrando (da 9 a 8), Occhieppo Inferiore (da 8 a 4), Pollone (da 4 a 3), Ponderano (da 5 a 4), Sandigliano (da 8 a 6), Tollegno (da 9 a 7), Valdengo (da 7 a 5), Vigliano Biellese (da 28 a 20) e Viverone (da 5 a 3).

Altre realtà restano stabili come Crevacuore (12), Occhieppo Superiore (7), Pray (12) e Valdilana (13) mentre si registrano numeri in salita a Candelo (da 15 a 18), Cavaglià (da 7 a 10), Gaglianico (da 6 a 12), Graglia (da 2 a 6), Pralungo (da 13 a 16) e Sagliano Micca (da 9 a 11).

Tornano a salire, dopo un momento di flessione, le realtà Covid-free nel Biellese: ora sono 22, una settimana fa 18. A Callabiana, Curino, Donato, Dorzano, Gifflenga, Magnano, Miagliano, Muzzano, Netro, Piedicavallo, Rosazza, Sala Biellese, Ternengo, Torrazzo, Vallanzengo e Villanova Biellese si aggiungono Camandona, Casapinta, Castelletto Cervo, Mottalciata, Valle San Nicolao e Zubiena. Infine, sono 62 i comuni che restano sotto i 10 casi.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 18 gennaio.