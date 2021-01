Covid, a fine mese Regione lancia Vaccine Day di avvio campagna per ultra 80enni

Sono 4.993 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17:30 ). A 4.788 è stata somministrata la prima dose, a 205 la seconda dose (in totale, sono 851 le seconde dosi somministrate tra ieri, prima giornata di avvio del richiamo vaccinale, ed oggi).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 112.841 dosi, corrispondenti al 91,18% delle 123.760 finora consegnate al Piemonte. La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospiti e operatori delle Rsa. Intanto si è appena conclusa presso il Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive) la riunione di monitoraggio sul Piano Vaccini COVID della Regione Piemonte, organizzata dal presidente Alberto Cirio e dall’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, durante la quale è stato concordato il cronoprogramma per la prosecuzione della campagna vaccinale in Piemonte che verrà illustrato nell’incontro delle Regioni con il Governo, previsto per domani sera.

Il 30 gennaio il Piemonte promuoverà un “Vaccine day” di inizio della vaccinazione per gli ultra 80enni che verrà avviata con le dosi di vaccino Moderna destinate al nostro territorio. Confermata invece per il 27 gennaio la fine della somministrazione delle prime dosi della Fase 1 e per il 21 febbraio la conclusione anche dei richiami con le inoculazioni della seconda dose al personale del sistema sanitario regionale e agli operatori e ospiti delle RSA.