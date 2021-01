Dal Nord Ovest – Scontro auto-furgone, un uomo in ospedale

Incidente stradale tra due mezzi a Villarboit, sulla Provinciale 58 in direzione di San Germano Vercellese, intorno all'una di oggi, 18 gennaio. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, un furgone e una Fiat 500 L si sono scontrate frontalmente: ad aver la peggio il conducente dell'utilitaria, trasportato in codice verde presso il DEA di Vercelli. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.