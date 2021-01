Scivola con la moto sulla Superstrada, grosso spavento per il centauro

Attimi di preoccupazione ma per fortuna non è rimasto ferito il motociclista coinvolto in un sinistro autonomo nel pomeriggio di oggi, 18 gennaio. Il fatto si è verificato in Superstrada, tra l'entrata di Biella e l'uscita di Vigliano, in direzione Cossato.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il centauro sarebbe scivolato da solo a terra senza riportare lesioni o ferite. Alcuni automobilisti hanno assistito alla scena e si sono fermati per dargli assistenza. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale di Biella per i rilievi, anche i Carabinieri per la viabilità.