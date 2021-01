Ritrovato pensionato di 84 anni: era scomparso nella mattinata da Tollegno

E' stato ritrovato alle 16,30 di oggi 18 gennaio, il pensionato Pietro L. residente in via Roma a Tollegno. L'uomo sofferente di problematiche di memoria è stato visto e fermato in via Pietro Micca a Biella, vicino a Villa Shneider. Stamattina si era allontanato dalla propria abitazione non è più tornato.

Pietro ha 84 anni è alto 1,70 m, corporatura esile, occhi grigi brizzolato e indossa jeans, un maglione tipo pile di colore viola-grigio ed era senza documenti L'ultimo avvistamento risaliva a questa mattina in salita di Riva quando Pietro camminava spedito sul marciapiedi in direzione centro città.

Dopo la richiesta di aiuto da parte della moglie, nel primo pomeriggio è stato aperto il protocollo persone scomparse con l'Ucl dei Vigili del Fuoco posizionata nel piazzale degli Alpini a Tollegno. Il lavoro di molte pattuglie dei Carabinieri e delle diverse squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione civie e volontari Aib, ha dato i suoi frutti: in tempi veramente brevi sono riusciti a individuare il pensionato che sta bene per la gioia della moglie e di tutti i suoi famigliari.