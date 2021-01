L'emergenza coronavirus non ferma le gare sportive della compagnia Arcieri Biella. Eva Revera e Sara Pivaro cercano di tenere vivo anche l'aspetto agonistico, raccogliendo un bel bronzo a Busto Arsizio.

“Purtroppo la nostra compagnia non può gioire, in quanto piange la prematura scomparsa di un insostenibile socio: Enzo Scelfo – spiegano - Non ancora agonista, ma presenza di gran peso morale. Il vuoto che lascia non sarà mai colmabile”.