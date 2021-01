Premio “Maestro di Mestiere”, a fine mese la scadenza per la presentazione dei progetti

Il 31 gennaio scade il termine per la presentazione dei progetti per il Premio “Maestro di Mestiere”. Il Premio promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in collaborazione con l’Associazione Fatti ad Arte, è diretto al sostegno e all’incremento delle attività artigiane provate dalla crisi generata dalla pandemia. Ai candidati si richiede di presentare un progetto inerente all’utilizzo del valore in denaro del premio, il progetto dovrà rispettare le linee indicate all’interno del bando.

Il premio sarà suddiviso in due sessioni una diretta agli artigiani con almeno 5 anni di attività del valore di € 5000,00 e una ai giovani artigiani (il limite di età è stato innalzato a under 35) con un minimo di un anno di attività del valore € 3000,00. Sarà poi compito di una commissione di esperti la valutazione dei progetti e l’assegnazione del premio. Il Premio vuole essere un contributo di supporto alla ripresa delle tante botteghe che testimoniano il valore del Mestiere Artigiano che Biella rappresenta come Città Creativa Unesco proprio per artigianato e arte popolare.

Oggi gli Artigiani sono i depositari di saperi e cultura e il Biellese è ricco di botteghe, di storici e giovani maestri del fare, che producono con passione pezzi unici, quel fatto a mano in bottega che dona all’oggetto un’anima. Ma quello dei Mestieri d’Arte è un settore fragile, molte le difficoltà, legate alla mancanza di ricambio generazionale, dell’essere presenti all’interno di un mercato globale, di pressioni fiscali troppo pesanti per piccole realtà, che ci auguriamo possano tornare presto a essere espressione del nostro miglior Made in Italy.