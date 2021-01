Ponderano, premiati gli addobbi di Natale più belli: ecco i vincitori

Nella mattinata di domenica 10 gennaio, in Piazza Garibaldi a Ponderano si é svolta la premiazione del concorso organizzato dall'associazione "I Rioni di Ponderano" che ha premiato i primi tre classificati per ogni categoria: Albero di Natale, Presepe e balcone/facciata illuminata.

I partecipanti hanno inviato le foto dei loro addobbi natalizi tramite Whatsapp ai capitani dei propri Rioni e, successivamente, le foto che hanno raggiunto il maggior numero di like su Facebook si sono classificate sul podio, aggiudicandosi cesti con gustose sorprese.

“Si ringraziano gli esercenti del paese che nonostante il periodo di difficoltà non hanno mancato di generosità contribuendo ai premi – spiega l'assessore alle Pari Opportunità Ilaria Zaccaria - L'associazione é rimasta piacevolmente sorpresa dalla nutrita partecipazione dei nostri compaesani che hanno contribuito ad addobbare ed illuminare il paese in questo Natale, sicuramente diverso, ma non meno speciale”.

Nell'immagine allegata, l'elenco completo dei vincitori.