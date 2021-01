Fauna selvatica fuori controllo, la Provincia di Biella a giudizio

La competenza è della regione ma a rispondere dei danni sono chiamate in causa le province. Stiamo parlando dei giudizi di risarcimento danni intentati da cittadini per i disagi causati alle auto dalla fauna selvatica, soprattutto cinghiali, che la scorsa settimana hanno visto protagonista la Provincia di Biella di fronte al Giudice di Pace cittadino con due cause nello stesso giorno.

"La fauna selvatica è in aumento ed è fuori controllo. - afferma il presidente Gianluca Foglia Barbisin - In più, le compagnie di assicurazione sono poco inclini a stipulare contratti che coprano questo rischio. E' un problema che accomuna tutte le province piemontesi e che abbiamo segnalato più volte alla Regione, ente competente in materia, ma nessuno vuole adottare provvedimenti seri".

Formalmente competente, la Regione delega la materia della fauna selvatica alle province. Questa la ragione per cui i cittadini danneggiati preferiscono fare causa all'ente più vicino sul territorio. "In alcuni casi però - spiega Foglia Barbisin - la giurisprudenza recente ha addebitato responsabilità e risarcimento danni alla Regione".