Candelo, Alpini consegnano Libro Verde al sindaco Gelone: Ferraris confermato capogruppo

Si è svolta sabato 16 gennaio, nel più assoluto rispetto delle normativi anti-Covid, l’annuale assemblea ordinaria del gruppo Alpini di Candelo, presso la locale Sala degli Affreschi.

“Abbiamo colto l’occasione – spiegano le penne nere – per consegnare nelle mani del sindaco Paolo Gelone il Libro Verde della Solidarietà Alpina, contenente tutti i numeri (offerte in denaro e ore di lavoro gratuito) del grande Cuore Alpino dedicato all’emergenza sanitaria da marzo a settembre del 2020. Il nostro gruppo ha contribuito con 1.500 euro devoluti all’associazione Amici dell’Ospedale di Biella e al comune di Candelo: una piccola goccia, per far fronte sia all’emergenza sanitaria che sociale”.

L’assemblea di gruppo, presieduta dal presidente sezionale Marco Fulcheri, è stata inoltre teatro del rinnovo delle cariche associative per il triennio 2021-2024.Sono stati nominati: capogruppo Alberto Ferraris; consiglieri di gruppo Teresio Angelini, Giancarlo Berlinguer, Alex Castaldelli, Stefano Di Nubila, Christian Ferrero, Alessandro Finotti, Luciano Finotti, Massimo Frezzato, Sandro Mancin, Alessandro Maroino, Silvano Piacenza, Stefano Pivari, Stefano Scardoni, Alessandro Storti, Marco Veronese.