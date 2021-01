Dal Nord Ovest - Si ribalta in un fosso sulla Carisio-Vettigné: giovane in ospedale

Intorno alle 23,30 di ieri sera, 16 gennaio, una squadra dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Santhià, comando di Vercelli, è intervenuta sulla SP 52 Carisio- Vettignè per un incidente stradale che ha visto coinvolta una ragazza.

La giovane conducente avrebbe perso il controllo dell'auto nell’affrontare una curva a gomito: impattando contro una spalletta, è finita ribaltata in un fosso, ferita e incastrata all'interno dell'abitacolo dell'auto.

Gli uomini del 115 si sono occupati di estrarre la ragazza dalla vettura, in modo che i soccorritori potessero trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli per le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza la vettura, alimentata a Gpl, e la zona dell'incidente. Sul posto anche i carabinieri di Santhià.