Dal Nord Ovest - Due escursionisti dispersi, i soccorritori arrivano con le pelli di foca

Questa notte I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno risolto un intervento complesso a Usseglio (To). Nel pomeriggio di ieri una coppia di ciaspolatori era precipitata dalla strada che conduce al Lago di Malciaussia, appena sotto la diga, terminando la caduta lungo il fiume. Mentre l'uomo riportava le conseguenze più gravi che gli impedivano di camminare, la donna è riuscita a spostarsi fino a un punto in cui ha trovato campo telefonico per effettuare una chiamata d'emergenza intorno alle 19. La centrale operativa ha immediatamente inviato le squadre a terra del Soccorso Alpino, di cui faceva parte anche un medico.

Con sci e pelli di foca, trasportando materiale tecnico e dispositivi sanitari, hanno raggiunto prima la donna, poi hanno individuato l'uomo al fondo del vallone. Dopo averne valutato le condizioni e dopo averlo stabilizzato, le squadre hanno iniziato a trasferirlo mediante manovre alpinistiche fino alle tracce della strada carrozzabile, a monte del torrente.

Nel frattempo la Centrale operativa ha attivato l'eliambulanza 118 per il volo notturno fino alla piazzola di Usseglio. Dopo aver raggiunto la strada, l'uomo è stato trasportato nel toboga verso valle dai tecnici soccorritori in sci, fino alla frazione di Margone dove è stato trasferito sull'autoambulanza. In seguito è stato portato a Usseglio dove, caricato sull'elicottero, è stato condotto in ospedale in codice giallo.