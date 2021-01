Dal Nord Ovest - Coppia di scialpinista lombardi rinvenuta senza vita

È stata rinvenuta senza vita la coppia di scialpinisti dispersi all'Alpe Devero (Vb). I due erano partiti ieri per una gita e avrebbero pernottato in baita nella borgata, ma questa mattina non sono stati avvistati e intorno alle 9.30 è stata effettuata la chiamata d'emergenza. Per la loro ricerca sono state attivate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Le loro salme si trovavano in fondo al vallone, lungo il sentiero estivo che collega il Devero con la frazione di Crampiolo. Sono probabilmente precipitati in un tratto molto esposto e ripido. Ritrovati grazie alla localizzazione dei telefoni attivata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha fornito una localizzazione di massima, i corpi sono stati poi individuati dalle squadre a terra, intervenute al posto dell'elisoccorso, i cui operatori non potevano procedere a causa delle condizioni meteo. Si tratta di una coppia residente il Lombardia. L'incidente è avvenuto ieri, ma il mancato rientro è stato lanciato soltanto questa mattina. Non si è trattato di una valanga.